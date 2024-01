Carolina Deslandes confirmada no Rock in Rio Lisboa

Carolina Deslandes vai subir ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa no dia 22 de junho. Ed Sheeran, Ivete Sangalo e Doja Cat integram o cartaz.

A cada dois anos, repete-se o Rock in Rio em Lisboa. Este ano, o festival vai novamente marcar presença nos dias 15,16, 22 e 23 de junho e vai ter como palco o Parque Tejo, local onde se realizou a Jornada Mundial da Juventude.

Além do cartaz ainda não estar completo, já se sabem alguns nomes que vão atuar no evento e, além de Fernando Daniel, mais um artista português ingressa o “line-up”: Carolina Deslandes vai subir ao Palco Mundo no dia 22 de junho.

Nas redes sociais, a cantora já reagiu às novidades. “Um dos sonhos da minha vida. Estou tão feliz”.

Deste modo, a artista junta-se a nomes como Ed Sheeran, Calum Scott, Lukas Graham, Ivete Sangalo, Doja Cat, Camila Cabello, Luísa Sonza e Pedro Sampaio.