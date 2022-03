Carolina Deslandes convidada para atuar no “Colors”

Carolina Deslandes foi convidada para atuar no “Colors”, uma plataforma de música que reúne diversos artistas a nível mundial.

A cantora de 30 anos, gravou a sua performance em Berlim e ficou disponível na quinta-feira, 16 de setembro, às 17h. A voz de “Para a Vida Toda” partilhou a sua alegria com os seus seguidores porque este era um dos seus sonhos. “Sempre disse que antes de fazer 30 anos gostava de ter a minha casa comprada e tinha o sonho de ir ao Colors. No dia em que comprei a minha casa, o meu manager ligou-me a dizer que tínhamos recebido um email e que íamos a Berlim gravar. Confiem só no processo”, disse num insta storie, ferramenta da plataforma Instagram.

Carolina Deslandes partilhou ainda a música que gravou em Berlim. “O [tema] Eco é a resposta do Grito. E é por isso que lhe dei este nome. Porque esta canção nasce de um dos mais bonitos poemas e canções da música portuguesa – o “Grito” da Amália. Desse refrão construí um hino sobre tudo o que me inquieta. É isto. É nosso, é parte da cultura e da história do nosso país trazida para o futuro”, escreveu.