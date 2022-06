Carolina Deslandes desabafa sobre os julgamentos que tem sofrido

Carolina Deslandes desabafou, esta quarta-feira, 8 de junho, sobre os comentários negativos do público por ser famosa.

A cantora, de 30 anos, partilhou um longo desabafo no Instagram em que dá conta dos julgamentos que tem sofrido por ser uma figura pública.

“Nunca me achei feia. Até há uns anos nunca me tinha sentido feia ou envergonhada por me despir ou ir a algum lado. Nunca! Nem na adolescência. Como o que me atraía nas pessoas era o cheiro, a fala e elas gostarem, ou não, de Chico Buarque, nunca pensei muito nisso sequer. As pessoas para mim sempre foram tão bonitas quanto eu as amava”, começou por refletir.

“Depois tornei-me conhecida do público, com 18 anos. E descobri que havia quem me achasse ‘horrível’ e ‘nojenta’ e gente que me odiava sem me conhecer, porque era insuportável. Depois fui mãe e ouvi que ‘não é desculpa ser mãe. Ela está assim porque é desleixada’ e eu com dois filhos com 11 meses de diferença, a arrastar-me de fato de treino e a tirar leite com a bomba e a pensar ‘como é que ninguém me avisou disto?’”, acrescentou.

“Depois separei-me e li em todo o lado ‘engordou e estava à espera de que?’ e ‘nenhum homem atura esta gaja’ porque a culpa era minha por ser gorda, ter opiniões e por ser ‘esta gaja’. Depois comecei a namorar e passei a ser ‘libertina’ ‘sem noção’ e ‘desequilibrada’”, disse ainda.

“É irónico pensar que muitas das pessoas que me magoaram na vida nunca falaram comigo ou se cruzaram comigo na rua. É também libertador chegar a uma idade onde descobrimos o prazer do recato. O prazer da nossa casa, da nossa família, das nossas pessoas e entendemos que esse colo é o maior colete à prova de bala que podemos usar. As palavras feias não entram no meu quintal. Aqui erguem-se copos e livros à libertina, linda e livre mulher que sou. À vossa”, rematou.