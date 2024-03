Carolina Deslandes e Salvador Sobral conhecem-se desde os 15 anos e gravam agora o primeiro dueto

Carolina Deslandes e Salvador Sobral gravaram um dueto e a cantora lembrou que se conhecem desde os 15 anos, quando apanhavam o mesmo autocarro.

Enfim, juntos… no trabalho. Amigos desde os tempos da adolescência, Carolina Deslandes e Salvador Sobral gravaram o primeiro tema juntos.

“Conhecemo-nos com 15 anos. Apanhávamos o mesmo autocarro e dividíamos phones de ouvido, com aquele MP3 da Creative cheio de fita cola, porque a tampa da pilha caía sempre. Mostrou-me canções do Stevie Wonder que eu não conhecia, e sonhava muito”, lembrou a artista nas redes sociais.

“Partilhávamos o sonho de sermos músicos e de cantarmos, e partilhávamos uma amizade muito bonita daquelas em que se trocam mil mensagens a falar das coisas mais insignificantes às mais importantes”, lembrou.

“Gravámos hoje o nosso primeiro dueto, 17 anos depois. Não nos vemos muito, nem falamos muito – mas os amigos que se fazem em puto conhecem-se sempre e é mesmo bom ser fã dos amigos”, concluiu Carolina Deslandes, que teve resposta pronta de Salvador Sobral: “Serás sempre a minha Ally! Não há uma vez que não passe por aquela rua que não pense nas nossas caminhadas até ao liceu. Foi a única altura na minha vida toda em que tinha vontade de ir para a escola, só para poder ter essas conversas e descobertas musicais contigo. Esta canção é só o começo, quero cantar contigo e cantar coisas tuas sempre”, rematou o músico.