Carolina Deslandes fala sobre o autismo do filho mais velho em dia de aniversário

A artista falou sobre o autismo do filho mais velho, Santiago, nas redes sociais, esta quarta-feira, no dia em que completou quatro anos.

Carolina Deslandes assinalou publicamente mais um aniversário do filho no Instagram com uma publicação na qual abordou a perturbação do espetro do autismo, transtorno com o qual Santiago foi diagnosticado.

O mundo é um lugar maravilhoso e assustador. Acho que se torna mais assustador ainda quando temos filhos. Aterrorizador quando temos filhos que, de alguma maneira, são diferentes das outras crianças. Não queremos que ninguém os exclua, não queremos que ninguém faça piadas ou os assalte com termos ofensivos, temos a certeza que o mundo não merece a bondade que trazem no coração”, referiu a cantora na legenda de uma fotografia de ambos.

Na mesma publicação, a intérprete de “A Vida Toda” recordou um comentário que ouviu durante uma crise do filho no Centro Comercial, no início de 2020. “Enquanto o tentava acalmar, tinha uma multidão a observar-me e a assistir ao espetáculo. Uma senhora aproximou-se de mim e disse-me esta frase: ‘Se Deus quiser ele um dia ainda há de ficar normal’. Senti que lhe ia bater. Fiquei com os olhos cheios de lágrimas”.

“O Santi não é normal. É extraordinário. Todos os dias são dias de novas conquistas. Também existem retrocessos, preocupações, dias difíceis. Mas valem todos a pena. Todos. […] Este é o meu filho. O meu extraordinário. Hoje faz quatro anos e há exatamente quatro dias beijou-me a cara pela primeira vez e não passa um dia sem fazê-lo repetidamente. Não vamos de carro a 220 nesta viagem, vamos a pé. Ao nosso ritmo. E é a viagem mais extraordinária da minha vida. Tu nunca serás normal, graças a Deus”, acrescentou.

De recordar que Carolina Deslandes é ainda mãe de Benjamim, de três anos, e Guilherme, de dois, da relação com Diogo Clemente.

