Carolina Deslandes partilha situção insólita com filho Santiago

Carolina Deslandes partilhou, este sábado, uma situação insólita que viveu com o seu filho mais velho, Santiago, no Oceanário de Lisboa.

A cantora quis levar os três filhos ao Oceanário por este ser um dos sítios favoritos da família. No entanto, acabou por acontecer um episódio que deixou a intérprete tão afetada que dividiu com os fãs no Instagram.

“Quem me segue há mais tempo sabe o quanto o Oceanário é especial para nós. É o sítio preferido do Santiago e houve uma altura que vinha cá todas as semanas com ele. Sinto mesmo que ele é feliz aqui. Foi aqui a primeira vez que o vi abraçar uma criança, que o vi interagir e sorrir de verdade. É por isso que fiquei tão triste com o que aconteceu hoje e decidi falar sobre isso”, começou por explicar.

“Hoje fomos ao Oceanário. Levei os três miúdos e fomos fazer a visita do costume. Ao longo do tempo de espera na fila o Santi foi ficando mais impaciente e teve uma mini crise que eu me apressei a acalmar enquanto lhe explicava que estávamos quase a entrar. Quando vou para pagar os bilhetes a senhora da bilheteira diz o seguinte ‘Peço desculpa, o seu filho tem algum problema? É que se tiver uma deficiência não paga bilhete’”, prosseguiu.

Carolina Deslandes acredita que não houve qualquer maldade por parte da mulher. “Até acredito que não tenha sido com má intenção, até acredito que isto seja algum tipo de tentativa de inclusão, mas é só errado e mal feito”, adiantou. “Só fico feliz por ter um filho que ainda não percebe este tipo de coisas, fica só o meu coração de mãe apertado. Faço este post para que situações destas não se repitam no futuro com outras famílias. O Santiago viveu este dia com a felicidade do costume. Só me pergunto até quando é que vou poder protege-lo disto”, rematou.

Recorde-se que a cantora e o companheiro, o músico Diogo Clemente, já falaram diversas vezes em público sobre a perturbação do espetro do autismo, com o qual Santiago foi diagnosticado.

Além de Santiago, de quatro anos, o casal tem ainda Benjamim, de três anos, e Guilherme, de dois.

