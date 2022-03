Carolina Deslandes junta novo namorado, “ex” e filhos: “Somos todos pessoas”

Carolina Deslandes juntou o novo namorado, Igor Regalla, o ex-companheiro, Diogo Clemente, e os filhos, Santiago, Benjamin e Guilherme, na mesma sala.

A cantora esteve esta quarta-feira, 24 de março, rodeada pelo namorado, o “ex” e os filhos à mesa. No perfil de Instagram, a artista apelou a que todas as pessoas percebessem que numa família não há lugar para “egos”.

“Gostava que pudéssemos todos ter a liberdade de saber quem somos, sem nos dizerem quem é que é suposto sermos”, começou por desabafar a intérprete de temas como “Mountains” e “A Vida Toda”.

“Gostava que lidássemos uns com os outros com os limites do amor e do respeito e não do que ‘é suposto ser’. Gostava que olhássemos sempre para os nossos filhos primeiro e percebêssemos que o ego não cabe em família”, acrescentou.

“No final do dia somos todos pessoas, com coração. E o coração é um músculo, foi feito para ser treinado”, concluiu.

Carolina Deslandes e Igor Regalla assumiram publicamente a relação amorosa no Dia dos Namorados. “Esta miúda faz-me acreditar que o sol é um presente e que a aurora traz principalmente para mim”, escreveu o ator nas redes sociais.

Lembre-se que a artista é mãe de Santiago, Benjamin e Guilherme. Os três filhos são fruto do antigo relacionamento amoroso com o produtor musical Diogo Clemente.