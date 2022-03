Carolina Deslandes partilha momento em que soube que queria ser mãe

Carolina Deslandes partilhou, esta sexta-feira, 27 de fevereiro, com os seguidores o momento em que soube que queria ser mãe.

A artista, que tem três filhos fruto do ex-relacionamento com Diogo Clemente, fez questão publicar uma fotografia no perfil de Instagram do episódio em que soube que queria ser mãe.

“‘Sempre soubeste que querias ter muitos filhos?’ Soube quando ela nasceu”, confessou a intérprete na legenda de uma fotografia em que aparece abraçada a Matilde Sampaio quando era mais nova.

Lembre-se que Carolina Deslandes é mãe de Santiago, Benjamin e Guilherme. Nas redes sociais, a cantora publica, regularmente, vários vídeos e imagens da sua relação com os filhos.

Recentemente, a artista assumiu que vai voltar a fazer terapia. A cantora, de 29 anos, sente que, neste momento, precisa “muito” de ajuda médica. “Tive um par de dias muito difíceis. Vou começar a fazer terapia outra vez porque sinto que preciso”, contou.