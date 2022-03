Carolina Deslandes revela reação do companheiro à participação no “Dança com as Estrelas”

Carolina Deslandes será uma das concorrentes da próxima edição do programa da TVI “Dança com as Estrelas”, que irá estrear no dia 16 fevereiro, e revelou como reagiu o companheiro, Diogo Clemente, à novidade.

Em conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, no programa “Você na TV!”, a artista de temas como “Mountains” e “A Vida Toda” admitiu que o companheiro “está preocupado”.

“Devia ser politicamente correta e dizer: ‘ele apoia-me em todas as minhas decisões’. […] Não, ele está mais apavorado do que eu”, afirmou, entre risos. “Ele disse: ‘mas estás tão bem na música, está a correr tão bem, para quê?’. É que ele já me viu dançar, ele está preocupado”, explicou.

Carolina Deslandes revelou que não sabe dançar e confidenciou que foi expulsa do ballet quando era criança. “Aos cinco anos a minha professora de ballet ligou à minha mãe a dizer que não valia a pena”, acrescentou.

O “Dança com as Estrelas” será apresentado por Rita Pereira e Pedro Teixeira. A possibilidade de o programa voltar começou na passada semana nas redes sociais.