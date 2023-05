Carolina Deslandes sobre Cabo Verde: “Sou sempre feliz aqui”

Carolina Deslandes regressou das férias com o namorado em Cabo Verde e aproveitou para fazer uma retrospetiva nas redes sociais.

Não é a primeira vez que Carolina Deslandes ruma até Cabo Verde com o namorado, Luís Delgado.

O companheiro é natural da cidade da Praia, na ilha de Santiago, e Carolina Deslandes aproveitou para descansar uns dias junto do novo amor.

Depois de se ter mostrado junto da “avó Djena” a celebrar os 96 anos de vida, chegou à altura da artista regressar a Portugal. Através de uma publicação nas redes sociais, Deslandes fez uma retrospetiva da viagem.

“Quem não quiser ver uma mulher gorda de bikini pode bazar, a gerência agradece”, começou por esclarecer na legenda.

“Obrigada Cidade da Praia, obrigada Santiago. A vida pode mesmo ser simples. O amor não tem de magoar. As pessoas podem ser boas. O mar pode ser nosso. E os dias podem ser infinitos. Sou sempre feliz aqui. Tão feliz”, escreveu.

Na caixa de comentários, os cibernautas aproveitaram para deixar mensagens de carinho. “Só vejo uma mulher linda e feliz”, “Mereces ser muito feliz” e “Fico feliz ao ver-te feliz” são alguns dos exemplos.

Carolina Deslandes e Luís Delgado assumiram o namoro no final de 2022. Anteriormente, Carolina esteve com Diogo Clemente, com quem tem três filhos, Santiago, de seis anos, Benjamim, de cinco, e Guilherme, de quatro.