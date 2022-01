Carolina Deslandes em lágrimas com surpresa a Tânia Ribas de Oliveira

A artista emocionou-se, esta quinta-feira, depois de atuar durante o programa “A Nossa Tarde”, da RTP 1, no dia em que a apresentadora completou 44 anos.

Carolina Deslandes surpreendeu Tânia Ribas de Oliveira com um vídeo transmitido em direto no formato da estação pública, no qual interpreta a o tema “Nuvem”, uma música com um significado especial para a aniversariante devido à morte do avô.

Posteriormente, a cantora partilhou o momento no Instagram, revelando que ficou emocionada ao ver o vídeo.

“É uma honra poder fazer canções que fazem morada no coração das pessoas. É também um privilégio poder ‘dividir’ a saudade. Esta nuvem hoje foi para a querida Tânia que faz anos. Já me emocionei a ver este vídeo”.

Recorde-se que Tânia Ribas de Oliveira confessou que adora fazer anos e que continua a sentir-se uma miúda, devido à “alegria nas pequenas coisas, espontaneidade e ao disparate”.

