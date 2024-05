Kris Jenner revela diagnóstico de tumor em “The Kardashians”

A matriarca do clã Kardashian-Jenner revela, na nova temporada do “reality show” “The Kardashians”, que foi diagnosticada com um tumor.

O trailer da quinta temporada do “reality show” “The Kardashians” já foi divulgado pela Hulu. Nas imagens, Kris Jenner revela um problema de saúde.

A empresária, de 68 anos, refere que foi diagnosticada com um “pequeno tumor”. “Fiz o meu exame. Encontraram um quisto e um pequeno tumor”, explica às filhas. Após a revelação, Kylie Jenner começa a chorar e a irmã, Kendall, conforta a caçula com um abraço.

Vale recordar que, no passado mês de março, Kris Jenner perdeu a irmã mais nova, Karen Houghton, de forma “inesperada”.