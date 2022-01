Carolina Loureiro explica por que é que vai para o Brasil com o namorado

Carolina Loureiro explicou, esta terça-feira, as razões pelas quais vai para o Brasil com o namorado, o cantor Vítor Kley.

A atriz esteve como convidada no programa “Casa Feliz”, da SIC. Enquanto conversava com Diana Chaves e João Baião na cozinha, a intérprete revelou por que é que vai para o Brasil.

“Vou uns tempos, que agora vou entrar de férias. […] Não posso deixar o homem sozinho, ele esteve cá tanto tempo que agora já não consigo estar eu sozinha”, disse, entre risos, Carolina Loureiro.

Depois de se justificar, a atriz adiantou que quer arranjar trabalho no Brasil. Por isso, a intérprete vai aproveitar o tempo livre para tirar um curso de representação do outro lado do Atlântico.

