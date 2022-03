Carolina Patrocínio de luto após morte do cão

Carolina Patrocínio está de luto depois do seu cão Kruger ter perdido a vida. A apresentadora da SIC prestou homenagem nas redes sociais.

Carolina Patrocínio está a viver dias difíceis. É que o seu melhor amigo de quatro patas, que estava na família há 11 anos, morreu. No perfil de Instagram, a comunicadora mostrou-se emotiva no último adeus.

“Hoje a casa fica mais vazia e a saudade não vai embora. Ao longo de 11 anos, o Kruger acompanhou-me, protegeu-me, obedeceu-me e festejou a minha presença como ninguém”, começou por recordar.

“Corremos centenas de quilómetros junto ao rio, viajámos dentro e fora de Portugal, passámos de ser só nós os dois, a partilhar a vida com o Gonçalo e quatro crianças”, prosseguiu.

As memórias que ficaram, segundo Carolina Patrocínio, não vão desaparecer. “As nossas memórias juntos não acabam… e espero que as nossas conversas também não. Até um dia. Melhor leão do mundo!”

No pequeno ecrã, o público pode acompanhar o trabalho de Carolina Patrocínio no programa “What’s Up TV” (SIC Mulher). Este formato assinalou o seu regresso após meses de afastamento.

