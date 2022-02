Carolina Patrocínio mostra filha a ter aulas em casa

Carolina Patrocínio mostrou a filha mais velha, Diana, a ter aulas em casa, durante a manhã desta sexta-feira, 22 de janeiro.

A apresentadora está a dividir atenções em casa. Com os quatro filhos no conforto do lar, Carolina Patrocínio está a adaptar-se ao novo confinamento, nomeadamente ao facto de a filha mais velha, Diana, de seis anos, está a ter aulas virtuais.

No Instagram, a profissional da SIC partilhou uma fotografia da filha em frente do computador. “Aulas em casa”, pode ler-se na publicação.

Além de Diana, a apresentadora é mãe de Frederica, de quatro, Carolina, de dois, e Eduardo, seis meses.

Recorde-se que Carolina Patrocínio foi mãe pela quarta vez há seis meses. O pequeno Eduardo é o primeiro rapaz da relação entre a apresentadora e o ex-jogador de râguebi Gonçalo Uva.