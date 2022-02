Já nasceu o quarto filho de Carolina Patrocínio

Carolina Patrocínio já é mãe pela quarta vez. Eduardo, o primeiro rapaz em comum com Gonçalo Uva, nasceu esta segunda-feira.

A novidade foi revelada nas redes sociais da apresentadora da SIC, que ainda partilhou a primeira fotografia do recém-nascido.

“Hoje nasceu o nosso quarto filho, de parto natural no Hospital da Luz. Com tão poucas horas de vida e já tão sortudo de ter nascido com saúde, num país sem guerra e numa família que o adora”, escreveu na legenda da publicação.

“Apesar de todo o caos que vivemos neste momento, deem graças pelo que vos rodeia. Bem vindo Eduardo!”, acrescentou.

De recordar que Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva já têm três filhas em comum, Diana, de seis, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.