Carolina Patrocínio pensa em ter mais filhos: “Vou ter de fazer outro”

Carolina Patrocínio tirou o berço do filho Eduardo, de seis meses, do seu quarto. Triste com a situação, a apresentadora da SIC está a pensar em ter mais um.

A comunicadora do terceiro canal mostrou, no seu InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, o momento em que teve de tirar o berço do pequeno Eduardo do quarto dos pais.

“Último mês do bebé no quarto. Acho que vou ter de fazer outro”, disse Carolina Patrocínio perante a mudança.

Além de Eduardo, a apresentadora também é mãe de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois. Os quatro filhos são fruto da relação entre a comunicadora e o ex-jogador de rugby Gonçalo Uva.

Recentemente, Carolina Patrocínio partilhou fotografias das suas filhas mascaradas com as fantasias de Halloween. “‘Halloween Escola’. Para mim é a Mini que ganha, não?” brincou, nas redes sociais.