Catarina Furtado leva filho à escola: “É tudo assustador para nós, adultos”

Catarina Furtado deixou esta manhã o filho na escola e, tal como milhares de pais, reconhece que estes são tempos de incerteza.

A apresentadora da RTP levou João até ao estabelecimento de ensino e, numa altura de preocupação dos pais por causa da Covid-19, também Catarina Furtado reconheceu que este vai ser um ano atípico.

“Hoje de manhã, deixei o meu pré-adolescente, João, no seu primeiro dia de aulas numa escola nova. As inevitáveis regras e a indispensável máscara toldavam, contraindo, os gestos e as expressões. Conheço-o muito bem… além da novidade, da grandeza da escola, havia, no seu olhar, apreensão e dúvidas. Como vão ser os intervalos? Como vão ser as aulas de desporto?”, começou por escrever a apresentadora do “The Voice Portugal” nas redes sociais.

“É tudo assustador para nós, adultos. Mas para eles, que precisam de descobrir o toque, os beijos, de se agarrar em lutas pacíficas, de suarem muito juntos, será particularmente difícil. A acrescentar às nossas dificuldades de gente grande, teremos de nos colocar todos os dias na sua posição e soltar-lhes as palavras certas. De ânimo. De compreensão. De esperança. Mas também devemos direcionar palavras de solidariedade aos professores e professoras que terão de fazer uma adaptação incomum, improvisar e gerir uma verdadeira incógnita mundial. Força e obrigada”, acrescentou Catarina Furtado.

Atravessemos estes temos de mão dada! Metaforicamente. Desejo um bom ano letivo!”, rematou.