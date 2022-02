Catarina Furtado revela as razões para ser feliz: uma delas é a defesa das mulheres

A apresentadora da RTP1 revelou, esta quarta-feira, as 12 razões para ser uma mulher feliz. Além da solidariedade, Catarina Furtado elencou a defesa do sexo feminino.

São 12 as razões para o rosto do “The Voice Portugal” se sentir uma mulher feliz e realizada. No perfil de Instagram, Catarina Furtado abordou motivos como a igualdade, aceitação, ecologia e feminismo.

“Ser feminista porque está mais que provado que quando se investe nas raparigas e mulheres, toda a sociedade beneficia”, defendeu Catarina Furtado, que, acrescentou, gosta de ver o “brilho nos olhos das pessoas” ou “abrir o coração ao amor e dar liberdade”.

