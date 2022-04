Catarina Gouveia apresenta a nova casa ecológica “que é de todos”

Catarina Gouveia revelou que a casa ecológica que apresentou nas redes sociais como “sua”, há alguns meses, é também “de todos”.

A atriz, que completou 33 anos, este sábado, 12 de dezembro, celebrou a data de forma diferente. A também influenciadora digital apresentou do mais recente projeto pessoal, “PREMA, a casa ecológica que é de todos”, revelando assim que a casa a que se dedicou nos últimos meses é, afinal, um refúgio para os amantes de natureza.

“Finalmente, chegou o tão desejado dia de poder partilhar convosco o meu projeto pessoal. PREMA é uma palavra em sânscrito que significa amor. A minha grande inspiração para este propósito. Uma casa totalmente integrada num conceito de natureza e sustentabilidade”, afirmou no vídeo de apresentação do projeto, partilhado no Instagram.

“Às portas de Lisboa, a ‘nossa’ casa é um refúgio ecológico imerso na natureza, entre o pinhal e a praia, para quem procura, como eu, conectar-se com a magia da Natureza e celebrar, respeitosamente, a beleza que o planeta tem para nos oferecer. Façam o favor de entrar”, acrescentou.

“PREMA” fica localizada na Comporta e as portas estarão abertas para todos já a partir de janeiro do próximo ano.