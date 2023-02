Catarina Gouveia mostra-se a treinar com a filha ao lado

Catarina Gouveia começou o dia desta quarta-feira, 8 de fevereiro, a treinar no ginásio, com a companhia da filha, Esperança.

Desde que foi mãe pela primeira vez, a atriz tem partilhado vários momentos da maternidade nas redes sociais. Desta vez, a intérprete publicou um retrato do seu treino acompanhada pela bebé.

“Há melhor sensação do que a de dever cumprido?” escreveu, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Durante os primeiros dias de janeiro, a também influenciadora digital viajou com a filha e o marido, Pedro Melo Guerra, até à Madeira.

“Fomos a Fajã dos Padres à procura dos mergulhos que queríamos levar. Talvez tenha sido a vossa dica mais vezes sugerida e bendita a hora que fomos”, relatou.

“Entre mergulhos nestas águas de azul brilhante, uma bela almoçarada, onde não se dispensaram as lapas e o bolo do caco, vivemos um dos momentos mais altos desta viagem”, contou.