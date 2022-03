Catarina Gouveia explica que não quer ter filhos… por agora

Catarina Gouveia explicou que não pretende ter filhos. Por agora, a atriz quer aproveitar a vida a dois com o marido, Pedro Melo Guerra.

A também influenciadora digital deu a oportunidade aos seguidores de fazerem perguntas, através do Instastories, ferramenta do Instagram. Quando questionada sobre filhos, a intérprete respondeu que não fazem parte dos planos… a curto e médio prazo.

“Acho que esta é a questão mais frequente e eu fico muito feliz por essa curiosidade mesmo! Contudo, casámos há poucos meses e não faz, de todo, parte dos planos a curto/médio prazo”, começou por explicar.

“Queremos muito curtir a vida a dois, fazer ainda algumas viagens os dois e, depois, esperar que Deus nos abençoe com a maior das dádivas! Mas não a curto/médio prazo”, acrescentou.

Catarina Gouveia anunciou que estava casada nas redes sociais com a publicação de uma imagem apenas com “10.10”. O casamento aconteceu no Algarve e a mãe da atriz levou-a ao altar.

“Entregou-me ao Pedro, ao amor da minha vida, ao homem mais doce, responsável e educado que eu conheço. (E ao mais charmoso, também). Obrigada, mãe. Nunca largaste a minha mão. Estender-te-ei a minha eterna gratidão, por todos os dias da minha vida”, escreveu, na altura.