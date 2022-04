Catarina Mira partilha foto de Vanessa Martins e alegado novo namorado

Catarina Mira, amiga de Vanessa Martins, partilhou nas redes sociais a primeira fotografia em que a influenciadora digital e o alegado novo namorado, Miguel Ângelo, surgem juntos.

A influenciadora esteve com um grupo de amigos no Algarve. Para eternizar o momento, Catarina Mira publicou um conjunto de três fotografias no seu perfil da rede social Instagram.

Numa das imagens, a “influencer” aparece ao lado de um grupo de amigos na praia, onde estão Vanessa Martins e Miguel Ângelo. Têm surgido rumores de que os dois estão a viver um novo namoro.

No entanto, até ao momento, não houve qualquer confirmação. O último relacionamento amoroso conhecido de Vanessa Martins foi com o pasteleiro Marco Costa. Os dois anunciaram o divórcio em agosto do ano passado.

Os dois trocaram alianças em 2016, mas separaram-se durante alguns meses, em 2018, depois de Vanessa Martins ter sido diagnosticada com endometriose na zona pélvica, o que dificultou o processo de ter filhos.