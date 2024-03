Catarina Siqueira despede-se de “Queridos Papás”: “Que orgulhosa e sortuda me sinto”

Foi para o ar esta sexta-feira, 1 de março, o último episódio da telenovela “Queridos Papás”. Nas redes sociais, Catarina Siqueira despediu-se do projeto.

Catarina Siqueira deu vida à personagem “Maria José Dantas” em “Queridos Papás”: o último episódio da telenovela foi para o ar nesta sexta-feira, 1 de março, e a atriz despediu-se do projeto nas redes sociais.

“Hoje [ontem] fechamos mais um ciclo. Este ciclo bonito que foi esta nossa vossa história ‘Queridos Papás’ chega hoje ao fim. Que orgulhosa e sortuda me sinto por ter feito parte desta viagem, que teve tanto de intensidade como de leveza em tantos aspetos, essenciais para que o trabalho resultasse”, escreveu.

“Agradeço, do fundo do coração, a toda a equipa que dá o nome, a força e a cara por esta novela que nos conquistou a todos. Trago crescimento na cabeça e pessoas no coração”, acrescentou, referindo-se, por exemplo, a Marisa Cruz e Sara Prata.

Para concluir, Catarina explicou que a personagem deu muito trabalho, mas vai ser “sempre” a sua “preferida”.