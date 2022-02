Cecília Henriques e Filipe Sambado vão ser pais pela primeira vez

Cecília Henriques anunciou, este sábado, que a família está prestes a aumentar com a gravidez do primeiro filho em comum com Filipe Sambado.

A atriz está a preparar-se para a primeira experiência na maternidade. A novidade foi avançada pelo casal nas redes sociais.

“Estávamos só a tentar perceber qual a melhor maneira de vos dizermos que estamos grávidos! Amo-te”, pode ler-se na publicação no Instagram de Cecília Henriques, que acrescentou ainda que está grávida de 14 semanas.

Já Filipe Sambado referiu que o casal está “de esperanças”. “Além de estarmos muito felizes contamos com o apoio de todos. Individuais, coletivos, cooperativistas, corporativos e governamentais”, afirmou.