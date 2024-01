Celebridades brincam com campanha polémica do IKEA

A mais recente campanha do IKEA tornou-se polémica por fazer referência à Operação Influencer. Algumas celebridades mostraram-se rendidas.

A mais nova campanha do IKEA tem dado o que falar. No anúncio, a empresa sueca publicita uma estante normal, contudo, as palavras escolhidas pela marca tornaram-se polémicas. “Boa para guardar livros. Ou 75.800 euros”, pode ler-se, fazendo referência à quantia encontrada no escritório do chefe de gabinete de António Costa durante as buscas da Operação Influencer.

Nas redes sociais, o público tem-se mostrado rendido à campanha do IKEA e algumas celebridades não ficaram indiferentes.

“Todos sabem que o melhor sítio para o guardar é na garagem da vizinha”, escreveu Quim Barreiros, fazendo referência a uma música sua.

Já Fernando Alvim destacou: “Nos últimos anos, é cada vez mais difícil para as marcas arriscarem muito na forma como comunicam: o moralismo vigente, o medo de serem canceladas ou de gerarem mensagens de ódio nas redes, faz com que na prática seja muito difícil lembrarmo-nos de uma campanha de jeito. E muito menos, de nos rirmos com uma. Até que de repente, o insuspeitável IKEA faz isto”.

“A Pipoca Mais Doce” também brincou a situação, partilhando uma fotografia sua de biquíni e comentando: “Tudo a falar de estantes, mas não vejo ninguém a falar de prateleiras”.