Celebridades choram a morte de Marília Mendonça

Várias são as celebridades que têm assinalado a partida prematura da cantora Marília Mendonça, nesta sexta-feira, 5 de novembro

As dedicatórias têm invadido as redes sociais, artistas como Katia Aveiro, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, entre outros, têm escrito palavras de pesar e carinho sobre a intérprete de 26 anos.

Katia Aveiro foi uma das pessoas que prestou uma última homenagem à intérprete.

“Não costumo fazer isto, mas eu a amo em demasia para não lhe prestar a minha humilde homenagem, minha querida, estou em choque não sei nem o que dizer, estou sem palavras, hoje pela manhã cantei uma música tua, canto sempre, sempre vou cantar todos os dias da minha vida. Agora mais triste e com um aperto no peito. Quem me conhece sabe o quanto fazes parte da minha vida. Descansa em paz. E que Deus conforte o coração dos teus amigos e família. E que cuide bem do teu menino”, desabafou.

“(…) Senti alívio quando li, cerca de uma hora atrás, notícia de que ela passava bem, apesar de estar num avião que caíra. Agora fiquei sabendo que, na verdade, ela morreu no acidente. Estou chorando. Acho que nem posso acreditar”, escreveu Caetano Veloso.

Ivete Sangalo também fez questão de partilhar algumas palavras sobre a morte da artista.

“Marília querida. Todos nós estamos muito tristes com a sua partida. Obrigada por tudo de especial que nos trouxe e nos deixa. Siga em paz, o meu abraço forte à todas as famílias pela perda dos seus entes queridos nesse trágico acidente. Aos amigos e fãs meu carinho. Deus nos conforte”, legendou.

“Que tristeza… que tristeza. Descanse em paz, Marília. Não consigo descrever esse aperto no coração”, disse Michel Teló.

Também Daniela Mercury fez questão de assinalar o momento.

“Estou arrasada e em choque com a morte de Marília Mendonça. É uma tragédia! Sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo, pela família toda, pela família de fãs, pelos outros que morreram nesse trágico acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho”, partilhou.

“Uma dor inexplicável, perdemos uma das nossas maiores artistas, Marília Mendonça, com apenas 26 anos. Cantora extraordinária, compositora genial, mãe de primeira viagem e a representação da nova geração da música sertaneja no nosso país. Não tenho palavras para descrever esse sentimento de impotência, eu só desejo meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. Mesmo prematuramente, que seu caminho seja sempre de luz”, frisou Cláudia Raia.

Já Luan Santana fez questão de destacar o grande amor que sente pela intérprete.

“MARÍLIA, eu te amo e vou-te amar para sempre. Como encontrar palavras e forças para este momento?”, começou por escrever.

“Elas simplesmente somem… desaparecem, como em uma música inacabada. Quando eu apertar esse botão e postar esse texto, certamente não é nem 1/3 de tudo que eu gostaria de escrever aqui. Estamos todos sem acreditar, mas em respeito a tudo que você nos ensinou, esse não será um post sobre a tristeza desse momento, e sim, sobre o quanto você nos fez feliz. Você sempre foi luz, Marília.

Obrigado por tudo! Pela sua voz, pelo seu dom, suas músicas, conselhos e uma parceria que não termina por aqui, pois eu sei que onde você estiver, estaremos sempre juntos.

nesse momento, um filme passa pela minha cabeça e to lembrando de tantos momentos bons ao seu lado”, acrescentou.

O artista recordou ainda a altura em se conheceram.

“Quando nos conhecemos… quando gravamos nossa música juntos… e até mesmo quando ficávamos um tempo sem nos ver e você me surpreendia, me tirando sorrisos, como na versão para as loiras que você fez de Morena. Nesse dia a gente brincou que gravaria a sua versão juntos. Hoje, você Twittou um trecho da minha música nova: ‘primeiro a gente peita, depois a gente aceitaa’, mas foi mal, não consigo aceitar, não tem como.

A luz da sua canção vai iluminar os lugares mais escuros. Seu canto vai ecoar até o fim dos tempos. Obrigado pelo seu amor e até um dia, Rainha dos Sentimentos”, rematou.

Também Neymar partilhou palavras de consternação.

“Uma das melhores surpresas que eu tive na vida. Ter você cantando parabéns para mim, que honra a minha. Você marcou teu nome no Brasil e no mundo! Serei seu eterno fã.

Descanse em paz”, escreveu.

Recorde-se que Marília Mendonça perdeu a vida no seguimento de um acidente de avião que seguia para Minas Gerais, Brasil, onde tinha um concerto agendado.