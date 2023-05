“Chef” Fernando Semedo altera negócio da boutique

Oito meses depois de abrir as portas da boutique The Cookie Cake, Fernando Semedo vê-se obrigado a alterar radicalmente o negócio.

Lançado para vender em exclusivo o bolo de bolacha mais famoso de Portugal, como sempre foi o sonho do finalista do “Big Brother Famosos”, da TVI, o espaço The Cookie Cake transforma-se agora num restaurante e bar. Mas nem tudo são más notícias e os fãs da cozinha e do talento do “chef” podem conhecer o novo menu, que já está em funcionamento.

Será uma carta “típica portuguesa” com vários petiscos, desde a tradicional tábua de queijos, ovos rotos, com farinheira, pimentos padrón, o pica pau e, para quem quiser ainda algo mais, há pratos como o bacalhau à Brás ou um bife a cavalo.

O restaurante fica em São Bento, Lisboa, e funciona das 15:00 às 23:00.

Recorde-se que, entretanto, Fernando Semedo quer abrir um novo restaurante, mas está a debater-se com problemas no nome do espaço, que foi reclamado por uma marca espanhola.