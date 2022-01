Chrissy Teigen e John Legend revelam o sexo do bebé… sem querer

Chrissy Teigen e John Legend estão à espera do terceiro filho. A ex-modelo revelou publicamente o sexo do bebé… sem querer.

A também apresentadora e escritora estava a falar, num vídeo publicado no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, sobre o seu bebé quando, sem querer, revelou que está de esperanças de um menino.

“O bebé é muito saudável. Ele é grande”, disse Chrissy Teigen.

O anúncio da gravidez da ex-manequim foi feito pelo casal no videoclipe da música de John Legend “Wild”, no qual, no final, Chrissy Teigen surge a segurar a barriga, num cenário de uma praia no México.

Além desta terceira gravidez, lembre-se que os dois já são pais de Luna Simone, de quatro anos, e Miles Theodore, de dois.