Cinha Jardim recorda enfarte do miocárdio: “Estava muito bem e apaguei”

Após ter sofrido um enfarte do miocárdio no dia 2 de maio, Cinha Jardim esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta terça-feira, 30 de maio.

A “socialite” e comentadora da TVI começou por recordar o que aconteceu naquele dia: “Quando saio de casa estava bem, acordei bem”. Cinha relembrou que conduziu a filha Isaurinha até ao ginásio e depois foi buscar roupa para o programa da noite da estação de Queluz de Baixo.

Depois de já ter a roupa consigo, Cinha Jardim, que não tinha por hábito fumar, decidiu acender o último cigarro que tinha no carro e abrir os vidros enquanto conduzia: “Vou no carro com as janelas abertas, foi a minha salvação. Quando estou a descer a rua do elétrico sinto um apagão, tudo escuro e já não sinto mais nada. Mas o que é que acontece? Tenho a janela do carro aberta, não precisaram de partir vidro e foi muito mais rápido”.

O apresentador, Manuel Luís Goucha, questionou quem parou o carro: “Devo ter sido eu a parar o carro, não sei. Eu caio para a frente e nunca mais me lembrei de nada. Foi um segundo, não me senti mal. Estava muito bem e apaguei”, respondeu.

Cinha foi socorrida por três pessoas: “uma senhora e mais dois rapazes”. No programa aproveitou, inclusive, para agradecer à mulher que conseguiu tirá-la do carro.

A “socialite” seguiu para o Hospital São José, em Lisboa, onde esteve com as filhas, fez exames e foi detetado que a causa do desmaio estava ligada ao coração: “Quando perceberam que era do coração, enviaram-me logo para o Santa Marta. Foram três horas e meia de cateterismo, tinha duas veias coronárias entupidas”.

A mãe de Pimpinha e Isaurinha lançou fortes elogios ao sistema nacional de saúde (SNS). Apesar de já ter autorização médica para voltar ao trabalho, Cinha Jardim revelou: “Ainda não estou recuperada a 100 por cento”.

No novo programa da estação de Queluz de Baixo, “TVI Extra”, a “socialite” volta a vestir o papel de comentadora, mas o regresso terá de ser feito de forma ponderada.