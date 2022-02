Clara de Sousa em quarentena mas “sem sintomas”

A jornalista da SIC Clara de Sousa vai passar os próximos dias em casa, em isolamento, depois de ter contactado com Marcelo Rebelo de Sousa, que está infetado com covid-19.

Clara de Sousa está em casa, depois de, no passado dia 6 de janeiro, ter moderado o debate entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura – o Presidente da República testou ontem positivo à covid-19.

“Estou bem. Sem sintomas. Tranquila. Em casa no quentinho da lareira. De quarentena por precaução por ter moderado, sem máscara, o debate de quarta-feira com Marcelo Rebelo de Sousa que testou positivo. Estávamos a uma distância grande mas, por via das dúvidas, irei agora fazer o teste. Vai correr tudo bem!”, escreveu na noite desta segunda-feira Clara de Sousa nas redes sociais.

João Baião, também profissional da SIC, mostrou solidariedade: “Pois vai, querida Clara”, escreveu o apresentador do programa “Casa Feliz”.