Depois de cerimónia civil, Cláudia Jacques vive casamento de sonho em Marraquexe

Depois de casamento civil numa quinta do Douro, Cláudia Jacques voltou a dizer que “sim” a Belmiro Costa, desta vez, num resort, em Marraquexe, Marrocos.

A empresária viajou até aquele local com o marido para realizar o casamento com que sempre sonhou. No perfil de Instagram, a relações públicas foi partilhando vários momentos da cerimónia intima.

“Meu casamento. Meu sonho”, pode ler-se numa das imagens publicadas.

Desta vez, Cláudia Jacques e Belmiro Costa estiveram com poucos amigos para celebrar a união.

Lembre-se que a empresária utilizou um vestido comprido, branco, da autoria de Gio Rodrigues na cerimónia civil, em Portugal, enquanto o noivo optou por um fato azul, da Prassa Cerimónia.