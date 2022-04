As melhores fotos do casamento de Cláudia Jacques

Cláudia Jacques, 56 anos, casou-se este domingo à tarde pelo civil com Belmiro Costa, de 49, na Quinta da Salada, em Lamego.

A conhecida relações públicas voltou a acreditar no amor depois do divórcio de Olivier da Costa e, desta vez, escolheu um vestido comprido, branco, da autoria de Gio Rodrigues, enquanto o noivo optou por um fato azul, da Prassa Cerimónia.

As joias usadas foram desenhadas por Luís Garcia, criador de Braga e, em breve, os agora recém-casados vão trocar alianças da autoria de Eugénio Campos. Ao lado da comunicadora, com vestidos cor lavanda, estiveram as filhas, Mafalda Jacques e Carolina Ribeiro.

O casamento teve a leveza possível depois de ter passado apenas um mês sobre a morte da mãe da RP, que iria completar 80 anos. Segue-se, no próximo sábado, a realização de outra cerimónia na cidade de Marraquexe, em Marrocos. “Vamos levar 40 amigos”, diz Cláudia Jacques à N-TV.