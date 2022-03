Cláudia Vieira admite que não estava preparada para Caetana

Dois meses após o nascimento da segunda filha, Caetana, Cláudia Vieira revela que a sua vida está “recheada de amor, mas virada do avesso”.

A atriz da SIC fez um desabafo sobre a maternidade, através das redes sociais, destacando os desafios que tem enfrentado durante esta fase.

“Quando temos um filho parece que toda a nossa vida fica virada do avesso, recheada de amor, mas virada do avesso. Não sabemos o que nos espera, que tipo de bebé acabou de entrar nas nossas vidas e as questões surgem umas atrás das outras”, escreveu Cláudia Vieira.

https://www.instagram.com/p/B8UAyjLBTBK/

Caetana é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves, de 33 anos. No entanto, a profissional da estação de Paço de Arcos é ainda mãe de Maria, de nove anos, que nasceu durante a relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

