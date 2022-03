Cláudia Vieira celebra 14 anos do cão Yoshi: “Tem sido um companheiro sem igual”

Cláudia Vieira assinalou publicamente o aniversário do “companheiro sem igual”, Yoshi, com uma publicação nas redes sociais.

O cão da atriz completa esta quarta-feira 14 anos e, para celebrar a data especial, Cláudia Vieira partilhou várias uma fotografias do animal de estimação no Instagram, juntamente com uma dedicatória.

“O mais lindo do mundo faz 14 anos. Parabéns Yoshi. Tem sido um companheiro sem igual, a dar e receber muito amor e a fazer a nossa vida tão melhor! Yoshi o cão da minha vida”, escreveu a intérprete da SIC na legenda da publicação.

Recorde-se que Cláudia Vieira foi mãe pela segunda vez há oito meses de Caetana, fruto da relação amorosa com João Alves. A atriz é ainda mãe de Maria, de dez anos, do namoro terminado com o ator Pedro Teixeira.

