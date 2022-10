Cláudia Vieira conta que João Baião enviou um vídeo à sua avó

Cláudia Vieira contou, esta quarta-feira, 19 de outubro, que João Baião acedeu a um pedido no dia em que a avó da atriz completou 90 anos.

A intérprete, de 44 anos, foi uma das convidadas do programa das manhãs “Casa Feliz” (SIC), no qual esteve a divulgar a sua marca Obsidian, que lançou com Gabriela Pinheiro e Raquel Vasconcelos.

Durante a conversa com João Baião e Diana Chaves, a intérprete foi questionada pelo apresentador como se encontrava a avó da artista. “Ficou radiante com a tua mensagem”, respondeu.

“Foi muito engraçado porque enquanto o vídeo estava a passar ela estava a reagir como se estivesse a falar contigo. Para contextualizar, a avó fez 90 aninhos e eu pedi ao João para gravar um vídeo com uma mensagem”, disse, em direto, no matutino.

No dia de festa da avó, Cláudia Vieira assinalou a data especial ao partilhar uma imagem com Ludovina, deixando elogios à familiar. “Os 90’s da avó Ludovina. Rodeada de muito amor e admiração!” escreveu.