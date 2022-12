Cláudia Vieira encantada com a chegada do sobrinho

Cláudia Vieira não podia estar mais “babada” com o novo sobrinho. A atriz recorreu assim às redes sociais para anunciar a chegada do novo membro da família.

A intérprete partilhou um conjunto de imagens em que surge ao lado do companheiro, João Alves, do novo sobrinho, Lourenço, e do irmão, Sérgio, pai do bebé.

“E já estamos mais ricos! A transbordar de amor com a chegada do nosso Lourenço”, começou por escrever.

“Parabéns mano e cunhada, esta nossa família não pára de crescer e vocês contribuem à séria”, rematou.

Recorde-se que também Cláudia Vieira é mãe de duas meninas, Maria, fruto da relação que manteve com Pedro Teixeira, e Caetana, que resultou do relacionamento que mantém com João Alves.