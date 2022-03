Cláudia Vieira mostra-se a amamentar Caetana

View this post on Instagram

Um tema sensível… amamentar É mágico e ao mesmo tempo exigente… é especial mas é dureza… é único e por vezes desesperante. Nem sempre é uma opção, mas sendo, vale muito o esforço! Estabelece-se uma ligação com o bebé maravilhosa e o que lhes damos em saúde não tem preço… Na minha opinião, a amamentação é valiosa✨ Ph: @marisamartinsfotografia