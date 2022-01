Cláudia Vieira revela primeira fotografia das duas filhas

Cláudia Vieira partilhou, nas redes sociais, a primeira fotografia da filha mais velha, Maria, com a irmã recém-nascida, Caetana.

A atriz da SIC deu à luz a segunda filha este domingo, dia 1 de dezembro, no Hospital da CUF, no Parque das Nações, em Lisboa. Atualmente, a viver os primeiros dias da segunda experiência na maternidade, a intérprete partilhou um registo ternurento das duas filhas, nos InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Melhor do meu mundo. Maria e Caetana”, escreveu a profissional da SIC na publicação, em que Caetana e Maria surgem a dormir lado a lado nas respetivas camas.

A recém-nascida Caetana é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves, de 33 anos. No entanto, Maria, de nove anos, nasceu durante a relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

A última aparição de Cláudia Vieira no pequeno ecrã foi em 2018 com a novela da SIC “Alma e Coração”, na qual interpretava a protagonista Benedita. Deste elenco faziam ainda parte os atores Soraia Chaves, José Fidalgo, Madalena Almeida, Ricardo Pereira, Afonso Pimentel, entre outros.

Recorde-se que a intérprete da estação de Paço de Arcos destacou-se pela primeira vez em televisão na TVI, ao protagonizar a segunda temporada da série juvenil “Morangos com Açúcar”, em 2004.

