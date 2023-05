Cláudio Alegre de luto pela morte da avó: “O dia mais difícil de todos”

“Bom dia avó, nem sei por onde começar, chegou o dia, o dia mais difícil para todos aqueles que tanto gostam de ti. Tem sido tão difícil acreditar que nos deixaste e que foi tudo tão rápido”, começou por escrever.

“Avó, você disse-nos que um dia que partisse queria ir bonita para o outro lado do mundo e, tenho que confessar, que no dia que a avó casou um dos seu netos estava linda. Por isso, deixo aqui um registo de uma das fotos mais bonitas do dia em que você me segurou a mão e foi tão feliz quanto eu fui no dia em casei. Queria deixar registado nesta carta o quanto você estava feliz nesse dia, o quanto dançou e o quanto o seu sorriso nos contagiava a todos”, lembrou.

“Você sempre adorou flores, ontem no seu velório você estava rodeada de flores bonitas como você tanto gostava e igualmente linda como estava no dia do meu casamento, ainda que me tenha custado tanto a ver”.

“Avó, hoje vesti-me de branco. A avó sempre nos dizia que detestava o luto e cores escuras, por isso, eu hoje vou acompanhá-la de branco! Coloquei umas calças lisas e escolhi uma das camisas mais giras que tinha lá por casa, uma camisa bordada que me faz lembrar um pouco de você, um pouco das suas costuras e das suas manias. Estou bonito avó, aos seus olhos acredito que sim, sei bem o quanto você ralhava quando eu usava calças rasgadas ou andava com pouca roupa, por isso, hoje acredito que da mesma maneira que eu lhe diria que você está linda, como no dia do meu casamento, você diria que eu também estaria”.

“Avó, até já! Está a chegar a hora e acredite que se eu conseguisse parar o tempo eu parava agora por saber que restam minutos para o dia que menos desejei. Bem, não me quero prolongar muito mais avó, até porque sei que a avó está sem os óculos que usava para fazer as palavras cruzadas e ver as nossas publicações por aqui. Prometa-me que vai dançar muito e não se esqueça que dia 20 estava prometida uma grande festa dos seus 84 anos. Um grande beijinho minha queria avó e que este amor entre as nossas almas seja eterno. Do seu neto Cláudio Alegre”, concluiu.