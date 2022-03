A chegada de Cláudio Ramos à TVI em direto

Cláudio Ramos já está na TVI e os seus passos foram acompanhados em direto por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes no programa das manhãs.

O apresentador do próximo “Big Brother” chegou (finalmente) à sua nova casa. A primeira “tour” foi feita pelo diretor de Programas da estação, Nuno Santos, e transmitida pelo “Você na TV!”.

Enquanto mostravam as imagens, os dois apresentadores foram comentando a situação. A dada altura, Cláudio Ramos e Nuno Santos entraram no estúdio do programa e a nova contratação foi cumprimentar os colegas.

Aquando da despedida, em jeito de brincadeira, Manuel Luís Goucha perguntou a Cláudio Ramos quem era o apresentador da televisão portuguesa que melhor se vestia. Por sua vez, Maria Cerqueira Gomes desejou sucesso.

Na altura em que Cristina Ferreira chegou à SIC também foi recebida de forma semelhante pelo diretor de Programas da estação, Daniel Oliveira, e pelo jornalista e pivô Rodrigo Guedes de Carvalho.

