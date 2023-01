Cláudio Ramos explica silêncio de Kelly Bailey sobre a gravidez

Cláudio Ramos explicou o facto de Kelly Bailey ainda não ter falado sobre a gravidez, fruto do namoro de seis anos com Lourenço Ortigão.

O apresentador esclareceu, esta quinta-feira, 5 de janeiro, durante a emissão do programa “Dois às 10” (TVI), que a atriz ainda não se manifestou sobre a novidade porque está a gerir a situação.

“Ela diz que ainda não o fez, segundo o agente, porque está ainda a gerir toda a situação”, contou, no formato das manhãs da estação de Queluz de Baixo.

De acordo com a revista “Nova Gente”, o casal de atores encontra-se à espera do primeiro filho. As mesmas publicações adiantam que Kelly Bailey já está no segundo trimestre da gestação.

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey estão juntos há seis anos. Lembre-se que os dois artistas se conheceram, em 2014, durante as gravações da novela da TVI, “A Única Mulher”.