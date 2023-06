Cláudio Ramos mostra tronco trabalhado e recebe centenas de elogios

O apresentador da TVI Cláudio Ramos mostrou o tronco trabalhado e recebeu centenas de elogios dos seguidores nas redes sociais.

Em grande forma: Cláudio Ramos publicou uma imagem de tronco nu, a fazer exercício no ginásio, e a capacidade física fez os fãs ficarem rendidos.

“Ui, o ‘pump’ do menino”, brincou o manequim Pedro Guedes, numa referência ao “six pack” de Cláudio Ramos. “Já está na altura de fazeres a Men’s Health”, sugeriu outro modelo, Rodrigo Castelhano.

Apesar da excelente forma física, comprovada nesta imagem captada a preto e branco, o apresentador do “Dois às 10”, da TVI, ao lado de Maria Botelho Moniz, todas as manhãs, não se tem livrado de alguns sustos de saúde: há alguns dias, Cláudio Ramos sentiu-se mal a trabalhar no quarto canal e foi transportado do estúdio para o hospital Beatriz Ângelo, em Loures.