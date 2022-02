Cláudio Ramos realiza sonho ao apresentar programa como “O Preço Certo” (RTP)

Cláudio Ramos realizou um sonho, esta quinta-feira, 22 de julho, ao apresentar um programa como “O Preço Certo”, conduzido por Fernando Mendes na RTP1.

O apresentador das manhãs da TVI e a colega de ecrã Maria Botelho Moniz conduziram um concurso intitulado “Acerta e Leva”, durante o “Dois às 10” (TVI), no qual participaram vários telespectadores.

“A minha vida toda sonhei ser o Fernando Mendes. Não ser o Fernando Mendes, que gosto muito dele e respeito muito. Mas fazer um programa como o do Fernando Mendes”, afirmou o profissional da estação privada.

Durante esta parte da manhã do matutino, os concorrentes fizeram jogos de memória para decorar o lugar dos eletrodomésticos, colocaram roupas no estendal e realizaram várias atividades do dia-a-dia.

Recentemente, a dupla mostrou as qualidades que tem para improvisar ao som de música portuguesa ao entrar numa desgarrada em direto com o grupo 4 Mens no final da atuação musical.