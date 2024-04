Cláudio Ramos recorda intriga com Rui Oliveira: “Foi uma situação muito feia”

O apresentador esteve esta quarta-feira, 23 de abril, no programa “As Três da Manhã”, onde recordou uma intriga com o Rui Oliveira.

Ainda era comentador do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras, quando comentou um “look” escolhido por Rui Oliveira para um desfile de moda.

“O que aconteceu foi que eu estava no ‘Passadeira Vermelha’, o Rui estava ao lado do Goucha num desfile de moda e eu disse, como digo de todas as pessoas, que acho uma pirosada alguém estar a assistir a um desfile de moda de óculos de sol”, recordou.

“O Rui ficou, de facto, muito ofendido”, acrescentou, explicando que, após o comentário, foi alvo de insultos por parte do marido de Manuel Luís Goucha.

“Mas já está tudo bem?”, questionou Inês Lopes Gonçalves. “Não, não sei. Eu nunca mais vi o Rui na vida, o Rui não é meu amigo, eu sou próximo do Goucha, o Rui é o marido do Goucha. Não gostei desta atitude do Rui e acho que o Rui o que fez comigo na internet depois foi uma situação muito feia, muito desagradável, injusta e infantil até”, respondeu Cláudio Ramos.