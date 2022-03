Cláudio Ramos sobre primeiro dia na TVI: “Foi um dia feliz”

View this post on Instagram

… Foi um dia feliz. 16 anos depois entrei pela primeira vez naquela que será a minha nova casa. Fui percorrendo os corredores e recordando o meu caminho este tempo todo. Vi nos olhos de todos os que me receberam alegria, vida, satisfação… vi gente com vontade de fazer mudança, garra de uma ponta a outra sem excepção. A @tvioficial confiou em mim para fazer parte desta mudança e o @nuno.sant0s garantiu-me que eu não conseguia fazer uma fotografia melhor que a do @pedroteixeiraoficial e da @hyndia quando receberam a notícia que iam voltar ao Dança Com as Estrelas … Dei a mão à palmatória: Eu não consigo saltar como a Rita nem tenho o riso lindo do Teixeira, mas olhando de perto as fotos são iguais, porque esta fotografia e todas as outras aqui captadas mostram a força de mudar e a vontade absoluta que aconteça. Vamos a isto!