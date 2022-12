Clube de Futebol Estrela da Amadora também reage a comentário de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira proferiu um comentário sobre dois clubes portugueses, Vitória Sport Clube e o Futebol Clube Estrela da Amadora, durante a última gala do “Big Brother”, na TVI, e não ficou sem resposta.

A comunicadora fez uma brincadeira com os concorrentes do “reality show” enquanto contava que Portugal foi eliminado do Campeonato Mundial de Futebol no Catar. Porém, esta não foi tão bem recebida como a apresentadora estava à espera e, agora, foi a vez do Estrela da Amadora responder.

“Nunca duvidámos, Cristina Ferreira, o clube do teu coração tem as portas abertas para ti”, escreveu o clube no Instagram de forma provocatória.

Anteriormente, o Vitória Sport Clube também deixou um recado a Cristina Ferreira: “A língua inglesa, o conhecimento de desporto ou o valor pelo respeito estão ao mesmo nível da apresentadora. Uma estrela amadora que tenta obter uma vitória, faltando ao respeito a dois clubes históricos”.