Com a temperatura baixa, Cristina Ferreira mostra-se em biquíni

O tempo tem estado instável por todo o País, com a descida das temperaturas, mas Cristina Ferreira descobriu um local paradisíaco para mostrar as “curvas”.

Vento? Chuva? Temperaturas baixas para junho? Nada disto parece incomodar a apresentadora da SIC, que tirou umas mini-férias nesta sequência de feriados e rumou para um local calmo e paradisíaco.

Com João Baião a substitui-la nas manhãs de “O Programa da Cristina”, a apresentadora da SIC vestiu o biquíni e já espalha inveja na Internet, com a sua boa forma.

“Em sossego. Casa bem entregue. Sol. Filho. Família”, descreveu Cristina Ferreira na rede social Instagram.

Rúben Correia, produtor da Endemol e amigo de Cristina, foi um dos muitos seguidores a fazer comentários elogiosos. “Sabes que depois desta fotografia não há ninguém que fique sossegado!”

Tânia Ribas de Oliveira, apresentadora da RTP, deixou o elogio: “Tudo certo!”

Quem aproveitou para se meter com a boa vida da loira da Malveira foi o realizador João Patrício: “Olha, ia agora dizer-te que o Pacheco rebentou com a torneira da cozinha (está a fazer o jantar para a malta) e tivemos de cortar a água. O problema é que o Ben estava a tomar banho e não teve tempo para tirar o champô. O Baião está a limpá-lo com toalhetes e não pára de dizer que está com fome. A Barrios ligou a aparelhagem e ninguém sabe pôr aquilo mais baixo, o volume é tal que a polícia já cá veio três vezes. De resto tudo bem. Ah, o tapete do quarto tem uma nódoa e ninguém sabe quem foi. Acho que vamos pedir pizza. Boas férias!”, brincou.