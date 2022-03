Conceição Queiroz, alegada namorada do ator, lamenta a morte de Rogério Samora

Conceição Queiroz lamentou publicamente, esta quarta-feira, 15 de dezembro a morte de Rogério Samora, que perdeu a vida aos 63 anos.

A jornalista, a quem foi apontada uma relação amorosa com o intérprete durante algum tempo, fez questão de se juntar às várias mensagens de homenagem ao artista nas redes sociais.

“Amado Rogério. Claro que não tenho palavras. Mas cada momento fica aqui. Fica aí. Energia e frontalidade. Persistência, delicadeza. Não li o teu último texto. Disse-te: ‘vemos isso na próxima semana. Agora não consigo. Estou cheia de trabalho’. Tu: ‘tens de abrandar. Não vais ver o texto nunca, por este andar’. E realmente já não fui a tempo”, começou por lembrar a última conversa que tiveram.

“A vida antecipou-se e eu não me perdoo. São demasiadas memórias. Todas boas. Todas nossas. Nunca publiquei as nossas fotos, não vou fazê-lo agora. Ficam apenas estas duas, uma vez que a imprensa já as tinha encontrado. E tu adoravas estas imagens. E tu fizeste-me mais confiante. E tu compreendias as minhas lutas. E tu pediste-me que fosse até ao fim, recentemente, num processo difícil que tive em mãos. Deixa-me dizer-te: ‘fiz isso, Rogério. Fiz isso. Fiz mesmo. Não desisti. Continuarei a ser resistência’!” prosseguiu.

Seguiram-se os elogios a Rogério Samora e ao primo Carlos Samora: “A tua capacidade de amar sem complicar, praticamente não se vê. A de cuidar incondicionalmente também não. Há até quem aposte na intelectualização das relações. Vê tu. O teu mano Carlos Samora é incansável. Foi sempre. Desde o primeiro segundo. 148 dias e ele na linha da frente. Exemplar, enfrentou a burocracia de um país que não está preparado para situações excecionais. 148 dias avassaladores, em plena pandemia e o nosso Carlos, dominado pela natural exaustão, não vacilou, moveu montanhas, num processo tão desgastante. Falávamos em heróis sem capa. Lembras-te? Digo-te então que o Carlos personifica essa imagem que não se apaga. Precisava que soubesses. Beijo (e)terno”.

Segundo a Imprensa, Conceição Queiroz foi das poucas pessoas a visitar o ator no hospital Amadora-Sintra.

Lembre-se que Rogério Samora perdeu a vida um dia depois de ter sido transferido da unidade de cuidados continuados da Segurança Social na qual estava internado para o hospital Amadora Sintra.

Nas redes sociais, várias figuras públicas reagiram com pesar ao desaparecimento do artista.