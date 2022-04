Craque perdoado? Margarida Corceiro volta às fotos com João Félix

Menos de 24 horas depois de ter deixado de seguir o jogador no caso da alegada traição, a participante do “Dança com as Estrelas” voltou a publicar fotos ao lado do avançado do Atlético Madrid.

Aparentemente perdoado. O alegado aliciamento de João Félix a uma espanhola tornado público nos últimos dias levou a que a namorada, Margarida Corceiro, questionasse a mulher do país vizinho e tomasse, inclusivamente, a decisão de acabar a relação com o jogador do Atlético Madrid.

A alegada traição foi “paga”, também, nas redes sociais, com a concorrente do programa dos domingos da TVI “Dança com as Estrelas” a deixar de seguir João Félix nas redes sociais e deixar de publicar imagens juntos.

Ora, neste sábado, a relação parece ter voltado à normalidade e a atriz deu um passo atrás e voltou a assumir a relação com o craque do Atlético Madrid, com as fotos dos “pombinhos” a aparecerem, novamente, nas suas redes sociais.